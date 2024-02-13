الأربعاء.. مناقشة كتابى "عبدالناصر الأخير" و"حرب تحطيم الأصنام" بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين لقاءً ثقافيًا، وحفل توقيع لكتابى الزميل عبد الحليم قنديل الجديدين "عبد الناصر الأخير" و"حرب تحطيم الأصنام" فى قاعة "طه حسين" بالدور الرابع السادسة مساء الأربعاءبعاء 21 فبراير 2024م.

يدير اللقاء الزميل محمد الشافعى، ويشارك فى المناقشة د. عبد العليم محمد، ود. جمال شقرة، بحضور المؤلف، والدعوة عامة لكل الزميلات والزملاء.