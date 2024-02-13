لافروف: بيان مجلس الأمن حول ما يحدث في غزة ضعيف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده طالبت بهدنة إنسانية في غزة، وهذا لم يحدث، وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا.

وأكد لافروف، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط، لافتًا إلى رفض روسيا أن يكون ما جرى في السابع من أكتوبر سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين.

وتابع لافروف، أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب إيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “أننا لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف، ويجب إيجاد أرضية قانونية ملزمة لحل نهائي للصراع في الشرق الأوسط”.