منتخب جامعة بني سويف لـ"الكونغ فو" يحصد 9 ميداليات متنوعة ببطولة الشهيد الرفاعي الـ51

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول منتخب "للكونغ فو" على 9 ميداليات متنوعة في بطولة الشهيد الرفاعي 51 على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

من جانبه، أعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته وفخره بما حققه الطلاب من إنجاز رياضي مشرف في بطولة الكونغ فو، لافتًا إلى أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية النشاط الرياضي ودعم الطلاب لتحقيق إنجازات رياضية متعددة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله الطلاب والمدربين من أجل تحقيق هذه النتائج المشرفة في البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مسابقات الأساليب حصلت الطالبة غاده شعبان محمد مركز أول، ودعاء ثابت مؤمن مركز أول، وعلياء وليد محمد مركز ثالث، وكريم عصام سيد مركز أول، وكريم عصام سيد مركز ثاني، بينما حصل في مسابقة الساندا الطالب احمد عيد عبدالله على مركز أول وزن ٧٥، وعمر محمد عبدالعظيم أول وزن ٨٠، نورهان حسن حسني تانى وزن ٥٢، وهدى على عبد المنعم ثالث وزن ٦٠، وذلك مع المدربين الكابتن عماد متولي والكابتن مصطفي وإشراف الكابتن شيماء أحمد علي.