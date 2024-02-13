السبت.. عرض 3 أفلام قصيرة بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

يستأنف نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية يوم السبت المقبل بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "العالم الجديد" إخراج محمد الكسار، فيلم "لسة فيه فرصة" إخراج عمر إبراهيم، فيلم "ولد" إخراج محمد الكسار.

ويعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً ويشرف عليه الناقد السينمائي إسلام أحمد.