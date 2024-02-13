مقتل 408 إثر قصف ملجأ العامرية ببغداد.. أحداث في ذاكرة 13 فبراير

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث عشر من فبراير، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم..

1668 - إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.

1795 - تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.

1942 - الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة بخطة «أسد البحر».

1942 - الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة بخطة «أسد البحر».

1960 - فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

1991 - قصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل 408 شخص.

2011 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يصدر إعلانًا دستوريًا يعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور، ويعلن توليه إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر أو لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

2015 - اشتعال المُظاهراتٍ في عددٍ من المُدن التُركيَّة إثر العُثور على جُثَّة المُراهقة أوزكه جان أصلان التي تبيَّن أنها اغتُصبت وأُحرقت من قِبل سائق ميكروباص ومُساعداه.

2017- مقتل كم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون على يد امرأتين في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا.

2019- وكالة ناسا تُعلن اختتام مُهمَّة مركبة أبورتيونيتي المريخيَّة، التي دامت 15 سنة، بعدما فشل العُلماء في إعادة تشغيلها بعد أن توقفت عن العمل خلال شهر حُزيران (يونيو) 2018.

2021 - تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا برئاسة ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، بعد استقالة حكومة كونتي الثانية.

2023 - فوز المرشح المستقل نيكوس خريستودوليدس في انتخابات الرئاسة القبرصية بنسبة 51.92%، وبلغت نسبة إقبال الناخبين 72.45%.