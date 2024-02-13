الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء قبل استقلال الطائرة الخاصة التى ستنقله إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائر من أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر غداً الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.