4 شهداء وعدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن رجال الحماية المدنية، قامت بانتشال 4 شهداء وعدد من المصابين الفلسطينيين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية على رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.

وأمس الإثنين، سقط أكثر من 164 شهيدًا فلسطينيًا وأكثر من 230 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وتم نقل عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيات رفح.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو جزر بميراج شمال رفح، وتم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج، واستهدف الاحتلال مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مصلى الرحمة كان يوجد بداخله مئات النازحين الفلسطينيين.