اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطيينة والاحتلال في مدينة قلقيلية

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المواطنين أثناء اقتحام المدينة،جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية .

ومنذ قليل، اقتحم الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعدة آليات عسكرية، وداهمت منزلًا واعتلت سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن، كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وداهم عدة منازل في البلدة .

كما داهم الاحتلال عدة منازل في قرية كيسان جنوب بيت لحم، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وسط اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين داخل القرية، كما اعتقلت مواطنًا بعد الاعتداء علية وعلى افراد اسرته ومداهمة منزله.