تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء مدينة ومخيم جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت بكثافة في سماء مدينة ومخيم جنين، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال مدنية جنين ومخيمها، معززة بجرافا عسكرية إسرائيلية.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال اثناء اقتحام جنين، كما نفذ الاحتلال اقتحام آخر في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأمس الإثنين، قام عشرات المستوطنيين الإسرائيليين بمهاجمة بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا السيارات داخل البلدة، وهاجموا عدة أشخاص في قرية عصيرة القبلية المجاورة، وأطلقوا النار على المواطنين، ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا برصاص حي، ونقل على إثرها للمستشفى.