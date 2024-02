"فوكس" تطرح تريلر "Kingdom of Planet of Apes"

طرحت استديوهات “فوكس” الإعلان الرسمي الأول لفيلم الحركة والمغامرة “Kingdom of the Planet of the Apes”، والمقرر طرحه في مايو المقبل بصالات السينما.

تدور الأحداث بعد مرور العديد من السنوات على فترة حكم (سيزر)، حيث يظهر قرد صغير وسط العالم الجديد، حيث يتخذ العديد من القرارات التي ستغير مستقبل القردة والبشر إلى لأبد.

صدر الجزء الماضي من السلسلة عام 2017، ودارت الأحداث حول رحلة (سيزار)، الذي يُرغم هو وزملائه القرود على خوض حرب طاحنة، ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل منزوع الرحمة، وبعدما تعاني القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما ومستقبل الكوكب.