في اليوم العالمي للإذاعة.. مدير الإذاعة التعليمية: رؤية مصر 2030 تدخلنا عالم الرقمنه الإذاعية

الثلاثاء 13/فبراير/2024 - 12:30 ص

يحتفل العالم اليوم 13 فبراير باليوم العالمي للإذاعة، حيث تم تحديده من قبل منظمة اليونسكو عام 2011، وتم اعتماده بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام التالي، وأختير هذا التاريخ لأنه يصادف بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946.

وبهذه المناسبة يقول الدكتور وليد إسماعيل المدير العام للإذاعة التعليمية fm أنه فى إطار رؤية مصر 2030 فإن الإذاعة التعليمية وبعد مرور أربع وثلاثين سنة على إنشائها، تدخل فى منظومة جديدة فى إطار الرقمنة والتعلم الذاتى، وتفعيل المستحدثات التكنولوجية، الذى دعمته الدولة من خلال التابلت والسبورة الذكية وتقديم الدروس المجانية من خلال الفترة المفتوحة.

ويتابع: "وبعيدا عن الحفظ والتلقين وتأكيدا على أهمية إعمال العقل والاستكشاف والبحث، كما أن الخدمات المقدمة لجميع الفئات العمرية من الابتدائية وحتى الجامعة ، مع إلقاء الضوء على التطورات الجديدة فى إنشاء جامعات تكنولوجية تطبيقية، ومدارس الstm من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية الدولية مع أقرانه خاصة مع تفوقهم فى المسابقات العالمية ورفع علم مصر خفاقا ،

واختتم : ويجدر بالذكر أننا نؤكد على التنشئة الاجتماعية السوية ودفع الآباء والأمهات للحوار مع أبنائهم ، وتسليط الضوء على الأنشطة التعليمية فى المدارس والجامعات لما لها من دور عظيم فى الارتقاء بعقول الأجيال وتدريبهم على قيمنا المجتمعية الأصيلة .