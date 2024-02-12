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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي التنقيب عن الآثار

ارشيفية
ارشيفية
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تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص، وذلك علي خلفيه اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.
ورد بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، عن تردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفركما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

3 أشخاص التنقيب عن الآثار الجنايات تستكمل