غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي التنقيب عن الآثار

تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص، وذلك علي خلفيه اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

ورد بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، عن تردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفركما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.