مجلس النواب يناقش مقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل لتعديل مادة بقانون رعاية حقوق المسنين

قدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلًا على المادة 38 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذى للصندوق.

واستعرض نائب التنسيقية التعديل المقترح منه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، ويتعلق بالبند 7 من المادة 38 "المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وإعداد تقرير الحساب الختامى وعرضهما على المجلس للاعتماد".

وأوضح إسماعيل، مبرر التعديل، بأنه حتى تتوافق مع بند 5 من اختصاصات مجلس الإدارة والتى تنص على إقراره كلا من الموازنة والحساب الختامي، ونظرًا لعدم ذكر المسئولية قى إعداد الحساب الختامى فى اختصاصات المدير التنفيذي، فوجب إضافتها ضمن مسئولياته.