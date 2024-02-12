إحالة عامل لاتهامه بقتل طالب في عين شمس للجنايات

قرارات جهات التحقيق المختصة إحالة عامل الي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل طالب في عين شمس.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم، والتحريات التكميليه والتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل طالب داخل محل هواتف بمنطقة عين شمس.

وكشفت التحريات أن المتهم ترك كارت فيزا بعد ارتكابه الجريمة وتم ضبطه بالجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل محل بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة شاب مقتول طعنا بمطواة داخل محل لبيع الهواتف المحمولة. ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على مُلابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.