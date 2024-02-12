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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل لاتهامه بالاتجار في العملات بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات اليوم الاثنين بتجديد حبس مسجل خطر ١٥ يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في العملات.

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مسجل خطر لاتجاره في العملات بمدينة نصر. 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول  بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي