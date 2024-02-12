رئيس جامعة حلوان يستقبل سفيرة المكسيك بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، السفيرة Leonora Rueda سفيرة المكسيك بالقاهرة، وEduardo Fragoso مسؤول الشؤون الثقافية والاقتصادية بالسفارة، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين.

ويأتي ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان في تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف، ويعد هذا اللقاء خطوة هامة في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر ودولة المكسيك، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فتح أبواب جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بكيفية التعاون المشترك ودعم سبل تعميق الاتصال بين الجامعات المكسيكية وجامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون في المجالات الثقافية والفنية، وأكدت المباحثات على أهمية المضي قدمًا في تطوير ودفع العلاقات المشتركة لتشمل المزيد من أوجه التعاون وتوقيع بروتوكولات والتبادل الطلابي.

كذلك تم بحث سبل تطوير العلاقات والتعرف على أهم الاتفاقيات التعليمية وسبل الشراكة مع جامعات المكسيك، ومناقشة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الجامعة لطلاب دولة المكسيك، وأيضا تم عرض أهم البرامج المميزة بكليات الجامعة بمرحلة البكالوريوس، وكذلك أهم البرامج التي أنشئت حديثًا ببعض كليات الجامعة، وتوضيح التصنيفات الدولية للبرامج التخصصية بجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور قنديل تاريخ الجامعة وما تتميز به من برامج فريدة؛ إذ إن الدراسة بالعديد من الكليات تميل إلى الناحية التطبيقية بالإضافة إلى الطابع الأكاديمي، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به جامعة حلوان من خصوصية تتعلق بوجود تجمع من الكليات المتخصصة في مجالات الفنون والتربية والسياحة والخدمة الاجتماعية غير موجودة في الجامعات المصرية الأخرى، كما أن هذه الكليات تتصف بأنها من أعرق وأقدم الكليات على مستوى مصر والعالم العربي.

وبدورها، أشادت سفيرة المكسيك بالمستوى الرفيع الذي تحظى به الجامعة، وأهمية التعاون معها في عدة مجالات وتخصصات، ما يؤكد على ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والبحث العلمي.

وعلى هامش تلك الزيارة، تم اقتراح تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة حلوان والجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك.

عقد اللقاء بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.