استمرار فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها

واصل "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" فعالياته لليوم الثاني، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن فعاليات الهاكاثون مستمرة لليوم الثاني بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الهدف من هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة متضمنة الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم.

من جانبه أكد الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، أن الفرق المتأهلة عددها 30 فريق يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

الهاكاثون

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