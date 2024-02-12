الزمالك يهزم الفيوم وديًا استعدادًا للإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي اليوم.

سجل أهداف الزمالك كل من، أحمد مصطفى "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف إبراهيم "أوباما" هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي و محمد عبد الشافي و حسام عبد المجيد و حمزة المثلوثي وعمر جابر و نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" و يوسف إبراهيم "أوباما".

وكان الزمالك قد فاز اليوم ايضا على حساب فريق ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.