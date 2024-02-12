"القومي للترجمة" يعلن آخر موعد للاشتراك في النسخة الثانية لمسابقة ترجمة الأدب المكسيكي

أعلن المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمه سامى، عن آخر موعد للاشتراك فى مسابقة ترجمة الأدب المكسيكى من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، فى نسخته الثانية، فى 5 مارس المقبل.

وتأتى المسابقة فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة المصرية، وسفارة دولة المكسيك فى جمهورية مصر العربية، بدعوة دارسى اللغة الاسبانية ومترجميها المصريين .

وتهدف المسابقة إلى إلقاء الضوء على الأدب المكسيكي، ومساعدة المترجمين في التعرف عليه، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودولة المكسيك من خلال العمل الثقافي المشترك.

واليكم تفاصيل المسابقة فى النقاط التاليه:

أولا: الجوائز:

(أ) من سفارة المكسيك بجمهورية مصر العربية:

- المركز الأول: مكافأة مالية قيمتها (1000) دولار أمريكي، وشهادة تقدير، ومجموعة أعمال من الأدب المكسيكي

- من المركز الثاني إلى المركز الرابع: شهادات تقدير، ومجموعة أعمال من الأدب المكسيكي.

(ب) من المركز القومى للترجمة:

- المركز الأول: نشر الترجمة الفائزة ضمن إصدارات المركز، وشهادة تقدير، ومجموعة قيمة من إصدارات المركز.

- من المركز الثاني إلى المركز الرابع: شهادات تقدير، ومجموعة قيمة من إصدارات المركز.

ثانيا: شروط المشاركة في المسابقة:

1. يطلب الراغبون في المشاركة بالمسابقة نسخة من العمل المطروح للترجمة بلغته الأصلية (الإسبانية) عبر البريد الإلكتروني awards@nct.gov.eg خلال الفترة من 5 فبراير حتى 5 مارس 2024.

2. يحظر على المتسابق تداول العمل المطروح للترجمة بأي صورة من صور التداول أو النشر الورقي أو الإلكتروني حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

3. تكون الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية فقط.

4. أن يكون المشارك في المسابقة مصري الجنسية.

5. المسابقة متاحة للأفراد حتى 45 عامًا بنهاية عام 2024.

6. لا يحق لأي مشارك بالمسابقة نشر ترجمته مع أية جهة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، أو في أي دولة أخرى، حيث إن المركز القومي للترجمة هو المالك الحصري لحقوق الترجمة العربية ونشرها داخل جمهورية مصر العربية.

7. لا يحق لمن فاز في النسخة الأولى من هذه المسابقة المشاركة مرة أخرى.

8. تُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2024، موعد نهائي بدون أي استثناءات.

9. إعلان نتيجة الفائزين في المسابقة في شهر يوليو 2024.

ثالثا: شروط منح الجوائز:

يختار المركز القومي للترجمة لجنة التحكيم التي ستقوم بتقييم الأعمال المقدمة في المسابقة، وتُمنح الجائزة للترجمة التي تستوفي شروط المسابقة، وتحقق المعايير التالية:

1. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى جودة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصلي وروحه، والأمانة في الترجمة).

2. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًّا ونحويًّا وتعبيريًّا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

3. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، هوامش، تعليقات،..).

رابعا: الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم:

1. يُملأ نموذج المشاركة في المسابقة عند التقديم. أو يُطلب عبر البريد الإلكتروني لمن هم خارج محافظة القاهرة الكبرى.

2. السيرة الذاتية للمترجم باللغة العربية.

3. صورة الرقم القومي أو جواز السفر.

4. ثلاث نسخ ورقية من الترجمة مطبوعة على ورق A4، بنط (14) نوع الخط Simplified Arabic بالإضافة إلى نسخة رقمية بصيغة مستند Word.

5. تُستبعد الأعمال المشاركة التى لا تلتزم بالشروط.

خامسا: كيفية التقديم في المسابقة:

- تُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري. خلال الفترة من 1/4/2024 حتى 30/4/2024 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 10.30 صباحًا إلى الساعة 1.30 مساءً.

- عنوان المركز القومى للترجمة: (1) شارع الجبلاية بالجزيرة، ساحة دار الأوبرا المصرية، القاهرة. أو الدور الأول، مبنى وزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية.

سادسا: ملاحظات مهمة:

• تُعد قيمة الجائزة المالية (مكافأة قيمتها 1000 دولار أمريكي) هي مكافأة المترجم الفائز، ولا يتحمل المركز أو السفارة أية تكاليف أخرى أو مكافأة ترجمة فيما بعد، ويوقع الفائز على إيصال استلام المكافأة، و يقر بالموافقة على شروط المسابقة ، و ذلك بعد إعلان النتيجة.

• يتعهد الفائز بتسليم الترجمة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإعلان -فى صورة نهائية ورقية وإلكترونية- وفق الشروط الفنية التي يطلبها المركز للإعداد للنشر.