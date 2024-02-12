"الدهراوي": يشيد بدعم الوزير ويؤكد قدرة الفراعنة على الفوز بالدوري العالمي للكاراتيه

اشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه بدعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد بشكل خاص وباقي الاتحادات بشكل عام.

واضاف “الدهراوي” خلال تصريحاته الخاصة ان مجلس إدارة اتحاد الطائرة استعد جيدًا قبل استضافة مصر لتنظيم الدوري العالمي للكاراتيه.

واشار محمد الدهراوي ان المنتخب الوطني جاهز لتحقيق نتائج جيدة والسيطرة على لقب البطولة ومواصلة الانجازات التى تحققت في عهد المجلس الحالي.

وكان التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد التقي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي محمد الدهراوي، وذلك لبحث استعدادات مصر لتنظيم الدوري العالمي للكاراتيه والذي تستضيفه مصر في أبريل المقبل وايضا تنظيم مصر لبطولة العالم 2025.

فى بداية اللقاء هنأ وزير الرياضة رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه على النتائج المميزة للمنتخب والتى حققها اللاعبين فى بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت بفرنسا.

كما أشاد صبحي بامتلاك وتواجد لاعبي منتخبنا القومي بأول ثلاث مراكز بتصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وتناول اللقاء بحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم 2025.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على جاهزية الاتحاد لاستضافة البطولتين خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الدهراوي على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتحاد الكاراتيه واشار الى ان مصر سوف تشارك خلال الفترة المقبلة بأكبر بعثة مصنفة بالدوري العالمي للشباب والناشئين والتي تستضيفها إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، وسوف نشارك البعثة بعدد "275" لاعب مصنف عالميًا.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية والدكتور ايهاب الابياري مدير عام المنشآت الرياضية وعصام عبدالرؤوف وسامح الشبراوي عضوي مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد.