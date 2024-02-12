«130 يومًا عدوان».. إسرائيل تُبيد البشر والحجر في غزة ورفح| شاهد

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لـ130 يومًا على التوالي تنفيذ العدوان والإبادة الجماعية على غزة والتي طالت رفح الفلسطينية بتنفيذ الاجتياح برا وبحرا وجوا؛ مُستهدفًا المساجد والمنازل والمدارس والمستشفيات؛ لترتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على رفح خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط؛ لأكثر من 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء النازحين؛ فيما ارتفعت حصيلة العدوان لأكثر من 28 ألف شهيد في غزة وأكثر من 67 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحذرت مصر إسرائيل من العدوان الإسرائيلي على رفح؛ ورفضت الخارجية المصرية شن عملية عسكرية على رفح مُحذرة من عواقب وخيمة ومخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة؛ ودعت مصر لتكاتف الجهود الدولية لوقف استهداف رفح والتي تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزح؛ مُعتبرة أن استهداف رفح انتهاج إسرائيل لعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية؛ وإسهام فعلي فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.



في السياق ذاته؛ قال الاتحاد الأوروبى إن العدوان الإسرائيلي على رفح؛ سيؤدي لتوقف تدفق المساعدات الإنسانية وتفاقم الكارثة بشكل أكبر خاصة وأن نتنياهو يعتزم تهجير 1.7 مليون فلسطيني قسرًا من رفح؛ وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن حديث نتنياهو عن ممر آمن لـ 1.7 مليون فلسطيني في رفح «خداع للعالم».