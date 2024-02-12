بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: مشاركة رئيس الوزراء في قمة الحكومات بدبي يعكس نشاط الدبلوماسية المصرية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المصري في قمة الحكومات المقامة حاليًا في دبي 2024، تعكس النشاط للدبلوماسية المصرية لاسيما بشقها الاقتصادي في الدبلوماسية الاقتصادية وهو ما تابعناه خلال الأعوام السابقة ونراه حاليًا في إقامة علاقات متوازنة شرقًا وغربًا مع جميع أنحاء العالم.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية لفضائية "DMC" اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية السياسية والعسكرية المصرية تقيم علاقات متوازنة مع الجميع لخدمة العلاقات المصالح المشتركة والمصالح المصرية وخدمة الأهداف الاستراتيجية لمصر في المجال الاقتصادي، موضحًا أن أهم هذه الأهداف زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي وزيادة التعاون واكتساب التكنولوجيا الحديثة في مجالات أهمها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتحول للاقتصاد الأخضر.

وتابع، أن قمة الحكومات دبي 2024 لا تقتصر على وفود حكومية ولكن هناك عديد من الوفود سواء مؤسسات تمويلية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورجال أعمال وقادة رأي، وتكون القمة فرصة جيدة لعرض الموقف المصري في المجال الاقتصادي والحوافز الاستثمارية المصرية في قناة السويس الجديدة أو الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والحوافز الاستثمارية المصرية بشكل عام وجلب تمويلات لعملية التنمية في مصر.