بعد 3 ساعات متواصلة.. روبي تطرح قريبا أغنية جديدة "لو يرجع"

بعد طرحها منذ أغنية "3 ساعات متواصلة" والتي لاقت جدالا ما بين معارض ومحب للأغنية، أعلنت مؤخرا روبي تحضيرها لأغنية جديد بعنوان "لو يرجع" من المقرر أن تطلقها في الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال نشر بوستر الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مشيرة إلى طرح هذه الأغنية قريبا.

ومن المتوقع ان تطرح روبي اغنيتها الجديدة يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير المقبل، ولم تعلن ذلك، لكن المعجبين توقعوا هذا الموعد لطرح أغنيتها الجديدة من خلال التعليقات على المنشور.

ومن الملاحظ ان روبي تستعد لطرح أغنية لو يرجع ولم تكشف روبي عن أي تفاصيل خاصة بأغنية " لو يرجع " في المنشور على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية، فقط اكتفت بتشويق الجمهور لها، والاعلان عن طرحها قريبا عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.