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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل عدد من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استقبال المستشفيات الجامعية عدد من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي  قطاع غزة.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.
ووجه رئيس الجامعة، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيداً على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني من خلال  خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين الفلسطينيين.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الحالات التي تم استقبلها من مرضي الأورام حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من الكوادر الطبية لهم، وتجهيز كافة الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات .
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة استقبلت أيضاً عدد من مرافقين الحالات الطبية بالمستشفيات الجامعية وتم تسكينهم بفنادق الجامعة وتقديم كافة أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكافة الخدمات التي تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم.

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