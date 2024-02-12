رئيس الغد يجتمع باللجنة الاقتصادية بالحزب ويكلفها بوضع المقترحات والحلول العاجلة الحالية

عقد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، اجتماعًا موسعًا، مع اللجنة الاقتصادية، وذلك بمقر الحزب بوسط البلد.

وأثنى رئيس الغد على جهود الحكومة فى مواجهة الازمة الاقتصادية ، والافكار غير النمطية التى تحاول الحكومة، طرحها للخروج من الازمة

كما كلف رئيس الغد جميع اعضاء اللجنة الاقتصادية بالملف الاقتصادى ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول الى أفكار وحلول عملية إبداعية وغير نمطية تمهيدا لتقديمها بجلسات الحوار الوطنى التى تستأنف قريبا

وطالب"موسى" كافة الأحزاب المصرية بتركيز الجهود من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية فى هذه الظروف الصعبة وتقديم الحلول الناجزة للحكومة.

وأكد الدكتور علاء العسكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد، أن الاقتصاد المصرى يمر بواحدة من أشد الازمات، ومن الدلائل على هذه الأزمة الارتفاع المستمر في الأسعار أو ما يطلق عليه التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقود.

و أشار"العسكرى" إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل المرض الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى وانه مجرد عرض لمرض.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الفجوة الدولارية ويتحدث البعض عن سعر الصرف وآخرون عن الدين العام واختلال فى الميزان التجاري، ونؤكد فى حزب الغد أن الاقتصاد المصرى واحد من اقوى اقتصاديات المنطقة وان كان يمر ببعض الازمات الا انه قادر على التعافى سريعا مما يمر به، وللوقوف خلف الاقتصاد المصرى يجب ان نتجه نحو الصناعه بشكل سريع ومخطط ولكن ينبغى علينا ان نضع الاولويات لصناعة وطنيه قادرة على النمو والمنافسة ويأتى فى مقدمة الاولويات تعليم حقيقى واهتمام برأس المال البشرى لتقديم تكنولوجيا مصرية تقوم بها وعليها الصناعة القادرة على المنافسة وغزو الاسواق العالميه بما يسهم فى تنمية اقتصادية حقيقية . ووقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لحين اشباع واكتفاء السوق المحلى منها ..

سرعة العمل على خفض الانفاق العام من خلال اتباع برنامج تقشف يشمل الانفاق الاستثمارى للجهات الإدارية، وسرعة العمل على توحيد الموازنة العامة للدولة ودمج جميع الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة للتأكيد على توحيد اوجه الانفاق .

حضر الاجتماع عددا من نواب رئيس الحزب سمير عليوه نائب رئيس الحزب للشؤن القانونية والادارية واسامة الرفاعى نائب رئيس الحزب للشباب وعبير العريان نائب رئيس الحزب لحقوق الانسان ومحمد هندى نائب رئيس الحزب للعلاقات الافريقية وطارق عبد الحى نائب رئيس الحزب للتمنية البشرية واحمد فريد نائب رئيس الحزب للسياحة و شريف أبو السعود نائب رئيس الحزب للمحليات واحمد موسى أمين الشباب المركزى و عمر الاصور مساعد أول رئيس الحزب لشؤن البيئة واللواء أحمد غريب واسماء الهرش عضو الحزب بالتنسيقية.