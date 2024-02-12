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الإثنين 12 فبراير 2024
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بوابة البرلمان

برمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة حول محصول قصب السكر والبنجر

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى
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تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر والبنجر ، بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى وعدم الإستيراد من الخارج.

وتساءلت متى فى بيان صحفى لها عن وسائل التنمية للأراضي الزراعية والمناطق التي تشتهر بزراعة قصب السكر ، وأيضاً المناطق التي تشتهر بزراعة بنجر السكر والخطة الموضوعة لإقامة مصانع متكاملة لإستخراج وإنتاج السكر لتحقيق الإكتفاء وعدم الاستيراد من الخارج ، هذا بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في ظل الأزمة الحالية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ضرورة إهتمام الدولة بشكل أكبر بمحصول قصب السكر والبنجر ، بإعتبارها من المحاصيل الأساسية ، فى إطار تحقيق سياسة الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية فى البلاد ، وتوفير كل الوسائل الممكنة لدعم الفلاح المصرى من خلال تحقيق هامش الربح الذى كفله له الدستور.

وأوضحت أن أساس تقدم أى دولة فى العالم هو الإهتمام بالزراعة والصناعة ، مؤكدة أن إهتمام الدولة بالزراعة والصناعة سيكون له نتائج إيجابية للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد ، مما يساهم فى دفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام.

النائبة ايفلين متى وزير الزراعة قصب السكر