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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الهائل جنوبي الفلبين إلى 54 قتيلا

الانهيار الأرضي الهائل
الانهيار الأرضي الهائل جنوبي الفلبين
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الهائل، الذي وقع جنوبي الفلبين بالقرب من منجم ذهب إلى 54 قتيلا.

وقالت بلدية “ماكو” جنوبي البلاد- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن"، أمس الأحد- إنه تم انتشال 19 جثمانًا من تحت الأنقاض، فيما لا يزال 63 آخرون من عمال المنجم والسكان مدرجين على قائمة المفقودين.

وكان انزلاق أرضي قد تسبب في دفن محطة حافلات نقل الموظفين التابعين لمنجم ذهب، بالإضافة إلى 55 منزلا قريبا من المنطقة ليلة يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة 32 شخصًا بجروح.

كما تعهدت السلطات بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى أن يتم انتشال كل من أُدرجوا على قائمة المفقودين.

ضحايا الانهيار الأرضي جنوبي الفلبين قتيل