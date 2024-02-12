حصيلة غير نهائية.. 77 شهيدًا و230 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية على رفح

وصل أكثر من 77 شهيدًا فلسطينيًا، اليوم الإثنين، إلى المستشفيات الفلسطينية في رفح، وأكثر من 230 مصاب، جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر على مدينة رفح الفلسطينية، كما قام الاحتلال بقصف مسجد في رفح كان يحتوي على مئات النازحين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، وصل العشرات من المصابين والشهداء الفلسطينيين إلى المستشفى الكويتي وسط رفح، وتستمر طواقم الاسعاف في الوصول إلى المصابين والشهداء في رفح ، وسط إطلاق نار عليهم ومنعهم من القيام بعملهم، بالإضافة إلى استهدافات متواصلة على المنازل المأهولة بالسكان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يكثف الغارات الجوية مستهدفًا المنازل المأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط رفح جنوبي قطاع غزة.