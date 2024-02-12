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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على رفح إلى 15 شهيدًا

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على رفح
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي بالطائرات الحربية على مدينة رفح الفلسطينية إلى 15 شهيدًا وعدد كبير من المصابين لم يتم حصرهم حتى الآن.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يكثف الغارات الجوية مستهدفًا المنازل المأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية بالطائرات الحربية والمسيرات، بالإضافة إلى القصف المدفعي في سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بأماكن متفرقة داخل قطاع غزة ووسط وشمال مدينة رفح.

ومنذ قليل أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات المصابين والشهداء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر مسجدي الهدى والرحمة شمال ووسط رفح، وتم نقلهم إلى المستشفى الكويتي وسط رفح.

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الغارات الإسرائيلية على رفح 15 شهيد ا عدد كبير من المصابين