تفحم 60 أسطوانة كلور.. الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في حريق محطة مياه بالشيخ زايد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول إصابة 7 أشخاص في حريق هائل داخل محطة مياه بمدينة الشيخ زايد، واستعلمت عن الحالة الصحية المصابين، عقب انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ماس كهربائي حرق العنبر

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي داخل الموصلات الكهربائية للوحة التحكم داخل عنبر لتنقية المياه، وامتد إلى خطين لأنابيب غاز الكلور و نتج عنه إحتراق وتفحم 60 أسطوانة كلور، وادي الغاز الناتج من الاسطوانات إلى إصابة 7 أشخاص بينهم 3 شرطيين بحالة اختناق.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من محطة لمياه الشرب بالشيخ زايد، باندلاع حريق هائل داخل المحطة ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بصحبة عدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل عنبر لتنقية المياه داخل المحطة ممتد على مساحة 500متر، وادي إلى إحتراق 60 أسطوانة لغاز الكلور تستخدم لتنقية المياه، مما تسبب فى تسرب لغاز الكلور وإصابة 7 أشخاص بحالات اختناق وتم اسعافهم بموقع الحادث، ونقل بعضهم الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج.

فيما نجح رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق باستخدام للمعدات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.