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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تتقدم على نيجيريا وتقترب من اللقب القاري| فيديو

نيجيريا وكوت ديفوار
نيجيريا وكوت ديفوار
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قلب منتخب كوت ديفوار الطاولة على نظيره نيجيريا، وتقدم بنتيجة 2-1 في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان.

افتتح ويليام تروست إيكونج التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد استغلاله ضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني، نجح فرانك كيسيه في تعديل النتيجة لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 62 برأسية رائعة من ركلة ركنية، وأضاف سيباستيان هالر الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد استلام عرضية سحرية من سيمون ادينجرا، ليقود "الأفيال" إلى الفوز باللقب القاري الثالث.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلين كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: جان ميشيل سيري، فرانك كيسيه، سيكو فوفانا

خط الهجوم: سيمون أدينجرا، ماكس جراديل، سيباستيان هالر


وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.
 

نهائي أمم إفريقيا كوت ديفوار نيجيريا