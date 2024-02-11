داليا عبدالرحيم: مصر اتخذت مسارات شمولية في مواجهة جماعات التطرف

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، إن مصر اتخذت مسارات شمولية وليس مساراً أمنياً فقط في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، حيث تكاملت مع المنجز الأمني على أرض الواقع بكافة تفاصيله مسار "المعالجة الفكرية" في تفكيك ونقد أفكار هذه الجماعات لأن الفكر ببساطة لا يُعالج إلا بفكر، كما جاءت المعالجات التشريعية بسن قوانين تحاصر أنشطة التطرف والإرهاب ليعزز المسارين الأمني والفكري والمسار الاجتماعي والاقتصادي بتدشين عدد من المبادرات التي تهتم بالمواطن المصري.

وتناولت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو من خلال المواجهة الشاملة للإرهاب ومشروع بناء الدولة الحديثة “الجمهورية الثانية”، واعتماد حزمة من السياسات التنموية المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وتعليميا وإعلاميا للتصدي لأفكار وممارسات جماعات العنف والإرهاب؛ سعيا لكشف زيف أفكارهم التي تحاول خداع الناس برفع شعارات إسلامية بعيدة كل البعد عن صحيح الدين وسماحته واعتداله، ومن هنا كانت أهمية ضرورة فكيك وتصحيح أفكار التشدد والتطرف التي تقود للعنف والإرهاب.