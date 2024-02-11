داليا عبدالرحيم تعرض تقريرًا حول دور الدولة في مواجهة تنظيمات العنف والتطرف

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “دور الدولة في مواجهة تنظيمات العنف والتطرف في التسعينيات”.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، إن مصر خاضت معارك شرسة مع الجماعات التكفيرية المسلحة، في تسعينات القرن الماضي والتي نفذت عددًا كبيرًا من العمليات الإرهابية، واستهدفت رموز الدولة وفي مقدمتهم آنذاك الرئيس الراحل مبارك، الذي تعرض لمحاولة الاغتيال عدة مرات من قبل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، وشملت المواجهة مع التكفيريين عددًا من التنظيمات الإرهابية، والعمليات التي نفذتها جماعات العنف المسلح التي خرجت من رحم جماعة الإخوان.