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الأحد 11 فبراير 2024
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فضائيات

"الأوروبي للأبحاث": مليار جنيه شهريًا تكلفة الحرب على الإرهاب في مصر

الدكتورة سارة كيرة،
الدكتورة سارة كيرة، مدير المركز الأوروبي للدراسات والأبحاث
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قالت الدكتورة سارة كيرة، مدير المركز الأوروبي للدراسات والأبحاث، إن الإرهاب يؤثر على البنية التحتية للدول بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن تكلفة الإرهاب على دخل الفرد والدولة باهظ جدًا، حيث يؤدي الإرهاب إلى تآكل الموارد المالية والبشرية.

وأضافت "كيرة"، خلال حوارها ببرنامج "الضفة الأخرى" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإرهاب يجعل الدول غير مستقرة اقتصاديًا، ويؤدي إلى نفور المستثمر من الدول غير المستقرة، ويؤثر على الموارد البشرية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن تأثير الحرب على الإرهاب كبيرة للغاية على التنمية. 

وأوضحت أن الحرب على الإرهاب كلفت إفريقيا ما يقرب من 15 مليار دولار، أما الحرب على الإرهاب كلفت القاهرة ما يقرب من مليار جنيه شهريًا، وهذا أثر سلبًا على مستوى دخل الفدر والدولة ككل، بسبب توجيه موارد الدولة للحرب على الإرهاب، للإبقاء على أمن الشعب المصري.

الدكتورة سارة كيرة مدير المركز الأوروبي للدراسات والأبحاث الارهاب البنية التحتية