الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي ويامال يقودان هجوم برشلونة أمام غرناطة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيواجه مضيفه غرناطة، اليوم الأحد، ، في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" معقل غرناطة، واعتمد تشافي على تشكيل يجمع بين الخبرة والشباب، حيث يقود هجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم الفريق إلى جانب يامين لامال، فيما يعود الحارس أندريه تير شتيجن لأول مرة بعد غياب 3 شهور بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، ، كانسيلو، كريستنسن

خط الوسط: كوبارسي، دي يونج، جاندوجان، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي

ويدخل فريق برشلونة المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 50 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.