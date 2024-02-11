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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم تحت عنوان: "اغتنام مواسم الطاعات"

جانب من الأسبوع الثقافي
جانب من الأسبوع الثقافي
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انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي لمديرية أوقاف الفيوم، اليوم الأحد، من مسجد الزهراء بالعدوة التابع لإدارة مركز شمال بالفيوم، تحت عنوان: "اغتنام مواسم الطاعات"، جاء ذلك بتكليف من  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية محاضرا، والشيخ محمد رجب خورشيد مدير الإدارة محاضرا، وجاء ذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف. 


وخلال هذا اللقاء أشار العلماء إلى أننا على مشارق استقبال مواسم الخير والبركة وهو شهر شعبان،الذي ترفع فيه الأعمال لتعرض على الله، لذا كان النبي يخصه بمزيد من العبادة.

 

كما أكدوا أن الله(عز وجل)اختص شهر شعبان بلية مباركة، يطلع فيها على عبادة وينظر إليهم نظر رأفة ورحمة، ويتفضل عليهم بغفران الذنوب وستر العيوب،وهي ليلة النصف من شعبان.


وشدد العلماء على ضرورة أن نغتنم هذه الأيام المباركة، في كثرة الطاعات وفعل الخيرات، والتقرب إلى الله، مستشهدين بقول المصطفى (صل الله عليه وسلم):" إن لربكم في أيام الدهر نفحات ،ألا  فتعرضو لها،لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها ابدا".

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