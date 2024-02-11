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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طور سيناء تستضيف المعسكر التدريبي للمنتخب القومي للشراع المؤهلين لأوليمبياد باريس 2024

جانب من تفقد معسكر
جانب من تفقد معسكر التدريب
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تفقد محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، و مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وأحمد مسعد وكيل المديرية، اليوم الأحد ، المعسكر التدريبي للمنتخب القومي للشراع المؤهلين لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والمقام بمدينة طور سيناء خلال الفترة من ٩ / ٢ / ٢٠٢٤ حتي ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى العالي الذي ظهر به عناصر المنتخب في التصفيات المؤهلة أولمبياد باريس، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات على توفير المعسكرات الداخلية للمنتخبات الوطنية بمختلف الفئات وتسخر كل الإمكانيات المتاحة لتجهيز المنتخبات، متمنيا لهم تحقيق الميداليات الذهبية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

تأتي الفعاليات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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المعسكر التدريبي للمنتخب القومي للشراع المؤهلين لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ طور سيناء مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة