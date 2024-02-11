طور سيناء تستضيف المعسكر التدريبي للمنتخب القومي للشراع المؤهلين لأوليمبياد باريس 2024

تفقد محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، و مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وأحمد مسعد وكيل المديرية، اليوم الأحد ، المعسكر التدريبي للمنتخب القومي للشراع المؤهلين لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والمقام بمدينة طور سيناء خلال الفترة من ٩ / ٢ / ٢٠٢٤ حتي ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى العالي الذي ظهر به عناصر المنتخب في التصفيات المؤهلة أولمبياد باريس، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات على توفير المعسكرات الداخلية للمنتخبات الوطنية بمختلف الفئات وتسخر كل الإمكانيات المتاحة لتجهيز المنتخبات، متمنيا لهم تحقيق الميداليات الذهبية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

تأتي الفعاليات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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