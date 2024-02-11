بهدف وأسيست.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على تولوز بالدوري الفرنسي

تألق الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، وقاد فريقه للفوز على تولوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الفرنسي.

لم يتأخر مصطفى محمد في إظهار قدراته، حيث سجل هدفًا رائعًا من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. ثم واصل تألقه وصنع الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51، الذي سجله اللاعب تينو كاديويري.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، سجل تيس دالينجا هدف تولوز الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز نانت 2-1.

وبهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

