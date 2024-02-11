التعليم العالي تنظم ورشة عمل عن حقوق الإنسان بجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، ورشة عمل للتنسيق لإعداد وتنفيذ برامج وحدة حقوق الإنسان بالجامعة بحضورالإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق.

تعقد الورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور عمرو علاَّم الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، والمهندس أحمد نصر المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الانسان بجامعة المنوفية، رصد الإيجابيات وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بالإضافة إلي تنمية قدرات منسوبي الجامعة في مجال حماية حقوق الانسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، مؤكدا علي حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل الجامعات.

وأضاف “ القاصد " أن الجامعات لها دور هام فى توعية المواطنين والطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

وقال رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة قررت إنشاء الوحدة حرصا على حقوق منسوبي الجامعة وإعداد أجيال مثقفة ولديها وعي بمفهوم حقوق وايمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، وترسيخ معنى ومفهوم حقوق الإنسان، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة.

ومن جانبه أشار الإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوزارة حرصت على إنشاء "وحدة حقوق الإنسان" وهي المظلة الكبرى التي تختص بالحقوق والواجبات، والمنوطة بتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات، وتوثيقها على مدار العام الجامعي، لافتًا إلى أن الوحدة ستعمل على اختيار أفضل جامعة تطبق المعايير المثلى لحقوق الإنسان، كما أن وحدة حقوق الإنسان تستهدف رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات.

هذا وقد وافق مجلس الجامعة علي تشكل وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وعضوية كل نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق وعميد كلية التربية ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.