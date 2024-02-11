البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة اثناء تواجدهم بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وأكد المركزي على إيقاف البطاقة الائتمانية وادراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة.

وأكد البنك المركزي على عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

وشدد البنك المركزي على ضرورة ارسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.