ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة اثناء تواجدهم بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وأكد المركزي على إيقاف البطاقة الائتمانية وادراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة.

وأكد البنك المركزي على عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

وشدد البنك المركزي على ضرورة ارسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.

البنك المركزي استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج البطاقة الائتمانية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني البنك المركزى المصرى