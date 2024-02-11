الدورى الإسبانى.. مايورال وماتا يقودان خيتافى لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يو اجه به نظيره سيلتا فيغو ، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: داكونام، عمر الديريتي، دييغو ريكو، خوان ايغليسياس.

خط الوسط: جوردي مارتن، نيمانيا ماكسيموفيتش، لويس مييا، ماسون جرينوود.

خط الهجوم: بورخا مايورال، خايمي ماتا.



ويحتل فريق خيتافي المركز العاشر برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.