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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. مايورال وماتا يقودان خيتافى لمواجهة سيلتا فيجو

خيتافى
خيتافى
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أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يو اجه به نظيره سيلتا فيغو ، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.


وجاء تشكيل خيتافي كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.
خط الدفاع: داكونام، عمر الديريتي، دييغو ريكو، خوان ايغليسياس.
خط الوسط: جوردي مارتن، نيمانيا ماكسيموفيتش، لويس مييا، ماسون جرينوود.
خط الهجوم: بورخا مايورال، خايمي ماتا.


ويحتل فريق خيتافي المركز العاشر برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.

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