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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب يكرم الحكام المصريين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أعلنت وزارة  الشباب والرياضة عن الاستعدادات الخاصة بإقامة حفل تكريم  من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للحكام المصريين فور عودتهم من المشاركة في بطولة كأس  الأمم الأفريقية لكرة القدم بكوت ديفوار.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء كافة عناصر التحكيم المصري الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها وحتي الختام اليوم، مؤكدًا أن التكريم لأحد عناصر المنظومة الرياضية، يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية علي تقدير أبناءها في كافة مجالات عملهم سواء لاعبين أو مدربين أو حكام أو إداريين او من يتولوا مناصب في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية، ممن يعرفون إسم مصر عاليًا.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن ذلك يأتي في إطار العمل علي التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، متمنيًا التوفيق والنجاح الدائم لعناصر التحكيم المصري، وصولاً لأعلي المستويات العالمية.

بطولة أمم أفريقيا الحكام المصريين وزارة الشباب والرياضة