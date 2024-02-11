"أونروا" عن مزاعم النفق: إسرائيل تدعي على الوكالة دون أدلة

نفى كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المزاعم الإسرائيلي بخصوص استخدام أحد مقرات الوكالة لدعم الأنفاق، مؤكدًا أن إسرائيل تدعي على الوكالة بلا أدلة، متابعًا: "نتعرف على تلك الادعاءات من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف أبو خلف، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا إدعاء آخر ينضم إلى سلسلة طويلة من الإدعاءات التي تفتقر إلى الأدلة، وما يجري مؤخرا عجيب وخارج عن المألوف والعرف، هي أنه يتم التعرف عليها من خلال نشرها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولم نبلغ رسميا في مسألة وجود نفق تحت مقرنا في قطاع غزة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "إسرائيل تسير وفق خطة ممنهجة للنيل من الوكالة واتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن خدماتنا، والوكالة بمثابة رمز في الأنشطة المعنية بمساعدة الفلسطينيين، وهذا سبب ادعاءات إسرائيل ضدنا، وناخذ إجراءات استباقية لحماية الوكالة من الادعاءات الإسرائيلية، ومعنيون بمواصلة تقديم خدماتنا".

