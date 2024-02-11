تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة عامل متهم بقتل موظفة في منطقة حدائق القبة بالقاهرة لجلسة 3 مارس المقبل.

كشفت تفاصيل الواقعة عن جريمة مأساوية حيث تعرضت المجني عليها لضربات مميتة في الرأس والعنق.

ووفقًا لمناظرة نيابة حدائق القبة، أكدت الجثة أن الوفاة ناتجة عن الضربات القاتلة التي تلقتها الضحية. في سياق التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة حيث قام بضرب المجني عليها بآلة حادة حتى فارقت الحياة، ثم قام بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 800 جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم قتله المجني عليها عمدًا، وذلك في سياق جناية السرقة التي رافقت الحادث.

كما وجهت له اتهامات بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، مما يزيد من درجة الجرم المنسوب إليه.