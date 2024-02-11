"لون حلمك من أجل مصر" .. معرض للفنون التشكيلية بجامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار “لون حلمك من أجل مصر”، وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

يأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم ورش عمل للموهوبين لتنمية مهاراتهم قبل إقامة المعرض، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون.

كما خصصت الجامعة جوائز نقدية للفائزين الأوائل، حيث يحصل المركز الأول على 6000 جنيه، والثاني 5000 جنيه، فيما يحصل المركز الثالث على 4000 جنيه، والرابع 3000 جنيه، أما الخامس 2000 جنيه، بالإضافة إلي 3 مراكز تشجيعية.

يشارك في المعرض طلاب من كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.