الدورى الإيطالى.. بيلوتي يقود فيرونتينا لمواجهة فروسينوني

أعلن فينشينزو ايتاليانو المدير الفنى لفريق فيرونتينا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فروسينوني، بعد قليل على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فيرونتينا كالتالى:

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو.

خط الدفاع: مايكل كايودي، نيكولا ميلنكوفيتش، لوكاس مارتينيز كوارتا، كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: ألفريد دونكان، رولاندو ماندراغورا، نيكولاس غونزاليس، لوكاس بيلتران، جوناثان ايكوني.

خط الهجوم: أندريا بيلوتي.

ويحتل فريق فيرونتينا المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة، بينما يقع فروسينوني فى المركز الـ 14 برصيد 34 نقطة.

