هدايت هيكل: مؤسسة هيكل للصحافة مستمرة في تطوير المهنة ودعم الصحفيين

أكدت هدايت هيكل، زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، أن مؤسسة هيكل للصحافة تعمل على تنفيذ توصية الكاتب الراحل من أجل تطوير مهنة الصحافة.

واكدت خلال كلمتها في احتفالية إطلاق دورة صحافة الحروب والنزاعات، بنقابة الصحفيين، أنها فخورة بالدورة الأولى التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وأن التعاون سيستمر من أجل تطوير المهنة ودعم الصحفيين.

فيما أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن مركز تدريب ابنقابة سيتم افتتاحه خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المركز تم تطويره وسيعمل على تطوير المهنة وتقديم كل الدعم لأعضاء الجمعية العمومية.