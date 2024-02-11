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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائى كان 2023.. تشكيل هجومى متوقع لكوت ديفوار أمام نيجيريا

كوت ديفوار
كوت ديفوار
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يلتقى منتخب كوت ديفوار فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، بنظيره نيجيريا، على ملعب "الحسن واتارا"، فى نهائى كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها ساحل العاج.
من المتوقع ان يدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: يحى فوفانا.
خط الدفاع: سيرج أوربيه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان.
خط الوسط: جان سيري، فرانك كيسي، سيكو فوفانا.
خط الهجوم: كريستيان كوامي، ماكس جراديل، نيكولاس بيبي.
ويحضر منتخب كوت ديفوار "صاحب الأرض والجمهور"، فى هذا اللقاء، بعدما أقصى نظيره جمهورية الكونغو من نصف النهائى بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب سباستيان هيلير، ليعلن تأهله للمرة الخامسة فى تاريخه للنهائى.
ويسعى منتخب ساحل العاج، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور، والدفعة القوية من المباراة السابقة، للتأهل لنهائى الكان للمرة الخامسة فى تاريخه، وحصده للبطولة للمرة الثالثة. 


 

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