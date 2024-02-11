محمد سعد عبدالحفيظ: مؤسسة هيكل أصّرت على تحويل رغبة الكاتب الكبير إلى واقع

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن مؤسسة هيكل للصحافة العربية كانت حريصة على تحويل رغبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بتدريب الصحفيين ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم، وأطلقت النقابة شراكة ممتدة معها لعامين، ستنتهي في مارس 2025، وتتمنى النقابة أن تتجدد.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

ووجّه "عبدالحفيظ" التحية باسم مجلس النقابة، على الجهد الذي بذلته المؤسسة، ليس في تحويل الدورات التدريبية فقط، ولكن في متابعة المشروعات المُنجزة، والنتائج، ونشرها.

وأضاف: "أتمنّى لمؤسسة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكنت أتمنّى أن أنال شرف التعلّم المباشر منه، وهو الذي حقق بصمة قوية في الصحافة العربية، هي مدرسة مفتوحة، من خلال ما تركه هيكل من كتي، وتقارير، وتحقيقات، هذه المؤسسة ستظل مفتوحة الباب بما تقدّمه مؤسسة هيكل من خدمات للصحفيين".