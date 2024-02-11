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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

محمد سعد عبدالحفيظ: مؤسسة هيكل أصّرت على تحويل رغبة الكاتب الكبير إلى واقع

سعد عبدالحفيظ
سعد عبدالحفيظ
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قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن مؤسسة هيكل للصحافة العربية كانت حريصة على تحويل رغبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بتدريب الصحفيين ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم، وأطلقت النقابة شراكة ممتدة معها لعامين، ستنتهي في مارس 2025، وتتمنى النقابة أن تتجدد.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

ووجّه "عبدالحفيظ" التحية باسم مجلس النقابة، على الجهد الذي بذلته المؤسسة، ليس في تحويل الدورات التدريبية فقط، ولكن في متابعة المشروعات المُنجزة، والنتائج، ونشرها.

وأضاف: "أتمنّى لمؤسسة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكنت أتمنّى أن أنال شرف التعلّم المباشر منه، وهو الذي حقق بصمة قوية في الصحافة العربية، هي مدرسة مفتوحة، من خلال ما تركه هيكل من كتي، وتقارير، وتحقيقات، هذه المؤسسة ستظل مفتوحة الباب بما تقدّمه مؤسسة هيكل من خدمات للصحفيين".

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