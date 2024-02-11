الملك تشارلز يعرب عن امتنانه لدعم الشعب البريطاني بعد تشخيص إصابته بالسرطان

الأحد 11/فبراير/2024 - 11:28 ص

أعرب الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا عن امتنانه و"شكره العميق" للشعب البريطاني على دعمه بعد تشخيص إصابته بالسرطان، قائلا إن تمنياتهم الطيبة هي "أكبر قدر من الراحة والتشجيع".

وفي أول بيان له منذ تشخيص إصابته بالسرطان، أرسل الملك تشارلز رسالة إلى الأمة أعرب خلالها عن شكره بحسن النية الذي أبداه الشعب منذ أن أعلن قصر باكنجهام عن إصابته بالمرض قبل أقل من أسبوع، بحسب صحيفة /تلجراف/ البريطانية.

كما تحدث الملك عن "تقديره الدائم" لكل أولئك الذين يدعمون مرضى السرطان.. وقال إن الأمر "أعظم الآن بعد أن اختبر رعايتهم شخصيا".

ويخضع الملك تشارلز لعلاج سرطان غير محدد، وسيقضي معظم كل أسبوع في ساندرينجهام أو هايجروف بعيدا عن المناسبات العامة للحفاظ على صحته.

ومن المتوقع أن يعود إلى لندن أسبوعيا أو أقل، من أجل لقاء رئيس الوزراء والحصول على مزيد من العلاج والمشورة الطبية.